“الشورى” يناقش تقرير الاستخبارات العامة ويصوت على توصيات بشأن تقرير “مؤسسة التقاعد”

بلادي- الرياض :يناقش مجلس الشورى، في جلسة يوم الإثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول التقرير السنوي للرئاسة العامة للاستخبارات العامة للعام المالي 1440 / 1441هـ، والتوصيات المقدمة بشأنه.
كما يتضمن جدول الجلسة مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الغرف التجارية، بالإضافة لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع نظام الأرصاد، ويصوت على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد.
وتشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان، بشأن جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطوط السعودية.
ومن المقرر أن يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، وبحث مذكرتي تفاهم في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات والمستحضرات الصيدلانية، والمنتجات الطبية والدراسات السريرية مع وزارة الصحة العراقية وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلندية.
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