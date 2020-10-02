“الزكاة والدخل” بصدد إعداد تقرير عن بلاغات التهرب الضريبي المقدمة من الأفراد

بلادي- الرياض :كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها بصدد إعداد تقرير عن بلاغات التهرب الضريبي المقدمة من الأفراد.
وقال محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي، إن الزكاة والدخل استقبلت آلاف البلاغات خلال الفترة الماضية، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه يتم التعامل مع هذه البلاغات بسرية تامة دون الإفصاح عن هوية المبلغين.
وأضاف في تصريحات خلال افتتاح فرع هيئة الزكاة والدخل الجديد بتبوك، أنه يتم التحقق من صحة البلاغ، وفي حال ثبت التهرب تتم مكافأة المبلغين بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ المحصلة بما لا يتجاوز مليون ريال ولا يقل عن 1000 ريال.
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