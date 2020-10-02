“المرور”: ضبط نحو 2500 مركبة مخالفة بالوقوف في مواقف ذوي الإعاقة

بلادي- الرياض :أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط 2494 ‏مركبة مخالفة بالوقوف في الأماكن المُخصصة للأشخاص ‏ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح “المرور” أن رصد تلك المخالفات جاء ضمن ‏العمل الميداني ‏المستمر الذي تقوم به إدارات ‏المرور لضبط المركبات ‏المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن ‏المُخصصة لهذه الفئة.

ودعت الإدارة العامة الجميع من مواطنين ومقيمين للحرص على الالتزام ‏بالقواعد الواردة في نظام المرور.