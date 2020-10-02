“قوات الأمن البيئي” تضبط 28 مخالفاً داخل 3 محميات وبحوزتهم 38 بندقية

بلادي- الرياض :ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 28 مخالفًا لأنظمة الصيد وبحوزتهم 38 بندقية نارية وهوائية، و16937 طلقة متنوعة الاستخدام.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الرائد/ رائد المالكي إنه تم ضبط المخالفين في محميات الملك عبد العزيز، والملك سلمان بن عبد العزيز، والإمام تركي بن عبد الله الملكية، خلال الفترة من 29 محرم إلى 13 صفر الجاري، لافتاً إلى أنه ضبط بحوزتهم 339 مصيدا وأجهزة وأدوات صيد.

وأضاف أنه تم تحريز المضبوطات المستخدمة في الصيد، وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقاً للأنظمة البيئية ولوائحها التنفيذية.

وأوضح أنه تم ضبط 9 مخالفات إضرار بالأشجار والنباتات في متنزه السودة، ومخالفات لأنظمة الرعي في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، وفي محمية شرعان، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية.