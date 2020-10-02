القبض على مواطنَين امتهنا سرقة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالرياض والمزاحمية

بلادي- الرياض :ألقت الجهات الأمنية المختصة بشرطة الرياض القبض على مواطنَين، لتورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بسرقة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من المتاجر ومباني الشركات والمخيمات، في عدد من الأحياء بمدينة الرياض ومحافظة المزاحمية.
وأشار مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، إلى أن المواطنَين، وهما في العقدين الثالث والرابع، ضُبطا يقودان مركبةً مسروقة وعُثر بداخلها على أجهزة كهربائية وإلكترونية مسروقة، بالإضافة إلى أدوات يستخدمانها في جرائمهما.
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