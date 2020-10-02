دونالد ترامب يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس “كورونا”

بلادي – الرياض :أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الجمعة) إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس “كورونا” المستجد.
وكان ترامب أعلن مساء أمس أنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار الفيروس التي خضع لها هو وزوجته، بعد تأكد إصابة واحدة من مستشاريه المقربين بـ”كورونا”.
وذكر طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي والسيدة الأولى بخير، كما أشار بيان صادر عن البيت الأبيض إلى أن ترامب سيواصل أداء واجباته دون انقطاع خلال فترة بقائه في الحجر الصحي، فيما تم إلغاء أحد المهرجانات الانتخابية كان مقرراً إقامته اليوم بولاية فلوريدا.
وأصيبت المستشارة في البيت الأبيض ومساعدة ترامب، “ھوب ھیكس” بفیروس “كورونا”، وهي كانت على متن الطائرة الرئاسية التي نقلت ترامب يوم الثلاثاء الماضي، لحضور المناظرة التي جمعته مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.
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