نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلك فوري.. تمويل قصير الأجل لمدة 6 شهور أو عام للسعوديين والمغتربين بهامش ربح 0% يصرف فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي الإسلامي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري من أهم التمويلات الشخصية التي عليها إقبال كبير من جانب المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، البنك الأهلي السعودي يقدم التمويل قصير الأجل بموافقة كبيرة مع أحكام الشريعة، ويتم صرف التمويل الشخص من البنك الأهلي بإجراءات ورقية سريعة في أي وقت يطلبه العميل، وقد أعلن البنك الأهلي السعودي أن صرف التمويل الشخصي يمكن صرفه لأي مواطن سعودي، بالإضافة إلى صرف التمويل إلى المقيمين بالمملكة أيضاً، يتم التمويل بالمبلغ النقدي الذي يرغب به كل عميل علي حده، ولمتابعينا سوف نوضح لهم سبب الإقبال علي التمويل الإسلامي قصير الأجل من البنك الأهلي السعودي.

تفاصيل التمويل الإسلامي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري

يقوم البنك الأهلي التجاري بتوفير عدة مميزات للتمويل الشخص قصير الأجل لمن يرغب في الاستفادة من هذا التمويل الشخصي ومن هذه المميزات:

التمويل متاح صرفه لمدة 6 شهور أوعام كامل بهامش ربح ضعيف جداً.

يتم صرف التمويل بإجراءات تنفيذية سريعة بعد تقديم الطلب مباشرة.

مبلغ التمويل قصير الأجل مفتوح ويحدده العميل حسب حاجته.

اكتساب إعفاء لسداد الأقساط الباقية عند التعرض لعجز أو وفاة.

أقل مبلغ يطلبه العميل للتمويل هو 5000 ريال سعودي.

شروط التمويل الإسلامي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري

يتم الموافقة علي التمويل الشخصي من البنك الأهلي للمواطن السعودي بحيث لا يقل راتبه عن 3000 ريال.

يتم الموافقة علي التمويل للمغترب بحيث لا يقل راتبه عن 4000 ريال.

عمر العميل بالنسبة للمواطن السعودي يجب أن يكون من 18 عام حتي 60 عام.

عمر العميل بالنسبة للمغترب يجب أن يكون من 22 عام حتي 60 عام.

ارتباط المواطن السعودي بعمل لا يقل عن شهر بعمل حكومي، وعام للعمل الخاص.

ارتباط المغترب بعمل لا يقل عن عام كامل دون حد أدني حكومي وخاص.

وقد أعلن البنك الأهلي التجاري أن هناك عدد كبير من الطلبات المقدمة من عدد كبير من المواطنين السعوديين وغير السعوديين للحصول علي التمويل الشخصي قصير الأجل، وقد أوضح البنك أن سبب الأقبال علي التمويل من البنك الأهلي التجاري هي التسهيلات التي يقدمها البنك لجميع العملاء من بداية تقديم طلب التمويل حتي انتهائه.

تمويلات شخصية متميزة من عدة بنوك داخل المملكة

مما لا شك فيه يبحث كل شخص عن أفضل عروض التمويل الشخصي داخل جميع البنوك السعودية ومن هذه التمويلات التي يتم توفيرها للجميع، تمويل الخير الشخصي من بنك سامبا السعودي بأطول فترة سداد، بالإضافة الي تمويل شخصي سريع وبأقل راتب للسعودي والمقيم من البنك الأول السعودي،كما يوجد أيضاً تمويل شخصي يصل إلى 2.5 مليون ريال من البنك السعودي الفرنسي بتسهيلات كبيرة وغيرها من القروض الشخصية المتوفرة للجميع داخل بنوك المملكة العربية السعودية.