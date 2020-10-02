نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول مصرف الراجحي مباشر : خطوات التسجيل في خدمة المباشر للأفراد بمصرف الراجحي فيديو و صور في المقال التالي

عمر شويل - جدة الراجحي مباشر للأفراد تسجيل ، الآن يمكنك بكل سهولة التسجيل في خدمة المباشر للأفراد بمصرف الراجحي ، ليغنيك ذلك عن الذهاب لأي فرع من فروع مصرف الراجحي، فالآن كل ما عليك فقط التسجيل في مصرف الراجحي مباشر للأفراد إلكترونيا وبطريقة سهلة وخطوات بسيطة.

فكل ما عليك الدخول علي الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي من خلال: الصفحة الرئيسية للمباشر للأفراد ، ومن ثم أدخال البيانات المطلوبة وهي : رقم بطاقة الصرف الآلي، و الرقم السري لبطاقة الصرف الآلي، و رقم الحساب ، ومن ثم أضغط دخول.

ليتم نقلك إلي الصفحة التالية للتسجيل، وأختار منها خدمة المباشر للأفراد ، ثم اضغط علي زر تسجيل من أمامها.

مؤشر الأسهم السعودية تداول

ثم قم بتعبئة الحقول المطلوبة، وهي عبارة عن كتابة أسم المستخدم، و كلمة السر، وتأكيد كلمة السر، و البريد الإلكتروني الخاص بك، وتأكيد البريد الإلكتروني، ثم اضغط علي زر أستمرار.

سيرسل لك علي الفور رمز التفعيل للتسجيل في خدمة الأفراد من الراجحي علي جوالك، فقم بإدخاله، ثم أضغط التالي.

الراجحي فتح حساب

وبهذا تكون قد أكملت عملية التسجيل في خدمة المباشر للأفراد بمصرف الراجحي بشكل صحيح، ويمكنك أجراء أي عملية مصرفية بشكل امن وميسر بمصرف الراجحي.

الجدير بالذكر إن الخدمات المصرفية لمصرف الراجحي علي الأنترنت وخصوصا خدمات مصرف الراجحي للأفراد، تمكنك من القيام بمعظم عملياتك المصرفية في أي وقت ومن أي مكان, وبكل سهولة وأمان.، فهي تمنحك أيضا الفرصة لكي تطلع علي حسابك المصرفي بشكل أمن وسهل للغاية وتنفيذ عملياتك المصرفية من أي مكان وفي أي وقت بسهولة وأمان.