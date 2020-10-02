نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي الجديد 1442 احصل على تمويلك خلال 30 دقيقة فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تمويل الراجحي الجديد من أحد الخدمات المصرفية التي يقدمها مصرف الراجحي لجميع عملائه و سوف نتداول التفاصيل الكاملة عن قرض الراجحي في هذا المقال، حيث أن مصرف الراجحي من أهم المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية، يلعب دور هام في مساعدة المواطنين من خلال ما يوفره من خدمات تمويلية و قروض تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال سعودي و بأقساط بسيطة و ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل الراجحي الجديد

من منا لا يحلم بأن يحصل على تمويل شخصي يعينه على تحقيق أحلامه و القيام بأمور لا تسمح له بها ميزانيته الشهرية، لذلك عليك التعامل مع مصرف موضع ثقة مثل مصرف الراجحي، حيث يمكنك الحصول على تمويل الراجحي الجديد بدون أي عواقب أو شروط تعوق حصولك على القرض بأقساط مريحة و بفترة سداد تصل إلى 60 شهراً و بهامش ربح قد لا يذكر، و ذلك لحل أزماتك المالية أو القيام بالمشاريع الخاصة بك أو شراء عقارات و غيرها من أمور الحياه المختلفة.

أنواع تمويل مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي أنواع عديدة من القروض للتسهيل على المواطنين بل و المقيمين في المملكة أيضاً، منها قروض لتحصيل رسوم السيارات و قروض خاصة بالعقارات و أخرى خاصة بالأراضي و القروض الشخصية كالتالي:

التمويل الشخصي “وطني” : يعد أفضل حلول التمويل و السبيل الأمثل لتحقيق أحلامك.

: يعد أفضل حلول التمويل و السبيل الأمثل لتحقيق أحلامك. تمويل وطني المرن : يقدم للعملاء الموشكين على التقاعد، فإذا كنت من الموشكين على التقاعد و حتى لو بقى على تقاعدك أقل من 5 سنوات يمكنك الحصول على تمويل شخصي مع تمويل و طني المرن.

: يقدم للعملاء الموشكين على التقاعد، فإذا كنت من الموشكين على التقاعد و حتى لو بقى على تقاعدك أقل من 5 سنوات يمكنك الحصول على تمويل شخصي مع تمويل و طني المرن. تمويل بضمان العقار : إذا كنت تمتلك عقار سواء شقة أو فيلا أو قطعة أرض و تريد الحصول على تمويل شخصي، يتيح لك مصرف الراجحي الحصول على ما تريد من خلال ضمان العقار.

: إذا كنت تمتلك عقار سواء شقة أو فيلا أو قطعة أرض و تريد الحصول على تمويل شخصي، يتيح لك مصرف الراجحي الحصول على ما تريد من خلال ضمان العقار. تمويلك حتى 10 مساءً : يتيح لك مصرف الراجحي بأن تقدم طلبك من 9 صباحاً حتى 10 مساءً في فروع صلة و صالات عرض المصرف، و حتى 5 مساءً في جميع فروع مصرف الراجحي.

مزايا تمويل الراجحي الجديد

يمكنك الحصول على تمويل الراجحي الجديد و الاستفادة من جميع مزاياه، و لكن عليك أولا التعرف على المزايا كالتالي:

يقدم مصرف الراجحي التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

معاملاتك المالية مع المصرف تكون بدون عواقب أو شروط تعوق عملية التمويل.

يمنحك الحق في اختيار طريقة السداد المناسبة لك.

تتراوح قيمة القرض بين 50 ألف ريال سعودي للفرد، 3 مليون ريال سعودي للعملاء الذين يمتلكون راتب شهري أو وحدة سكنية أو قطعة أرض حيث يمكن للعميل الحصول على التمويل بقيمة 70 % من قيمة العقار أو 60% من قيمة الأرض.

تمويل يصل إلى 30 ضعف الراتب للقطاع العام، 25 ضعف الراتب للقطاع الخاص.

يتيح للعميل فترة سداد مرنة تصل إلى حوالي 60 شهراً و بهامش ربح يكاد لا يذكر.

يقدم للعميل إمكانية التأمين على الحياه بقيمة تصل إلى نصف مليون ريال سعودي.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

لكي يمكنك الحصول على تمويل الراجحي الجديد، لابد أولاً من توفر مجموعة من الشروط التي يضعها مصرف الراجحي، و هي كالتالي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عمر المتقدم لا يصل إلى 60 عام.

ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 5000 ريال في القطاع العام، و لا عن 7400 في القطاع الخاص.

ألا تقل مدة العمل عن 6 أشهر للقطاع الخاص، ولا عن 3 أشهر للقطاع العام.

عند تقديم طلب للحصول على تمويل من أجل شراء أرض، يشترط ألا تقل مساحة الأرض عن 200 متر مربع، لابد من فتح حساب و تحويل الراتب إلى الحساب و ملء نموذج الطلب.

إذا كان من أجل شراء شقة، تكون مدة التعاقد على العقارات 20 عاماً.

إذا كان من أجل شراء فيلا بهدف السكن يتم صرف 82 ضعف الراتب، بحيث لا يزيد عن نصف مليون ريال سعودي.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التمويل الشخصي

عند تقديمك لطب الحصول على تمويل الراجحي الجديد لابد من تجهيز مجموعة من المستندات و التي تشمل الآتي :

استمارة التسجيل و تقديم الطلب.

خطاب تحويل للراتب.

هوية المتقدم للطلب.

التكلفة الشهرية 900 ريال سعودي ، عملية الدفع 60 شهر.

رسوم إدارة بقيمة 500 ريال سعودي و لمرة واحدة.

كيفية تقديم طلب تمويل الراجحي الجديد إلكترونياً

إذا كنت تريد تجديد منزلك أو دفع نفقات أبناءك أو شراء عقارات أو تأسيس مشروع لتحسين دخلك، يمكنك الآن تقديم طلب للحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي بأكثر من طريقة سواء عبر زيارة أقرب فرع، أو عبر الاتصال على 8001241222، أو تحصل على تمويلك إلكترونياً دون الخروج من المنزل و في 30 دقيقة فقط بالخطوات التالية :

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

اضغط على أيقونة “الخدمات المصرفية” ثم “الخدمات المصرفية الشخصية”.

قم باختيار “التمويل الشخصي” ثم “التمويل الشخصي وطني”.

ابدأ عملية ملء الطلب و إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

قم بإدخال المعلومات الشخصية مثل “الاسم، الجنسية، العمر، رقم الهوية، هل لديك حساب في مصرف الراجحي”.

قم بإدخال المعلومات المالية مثل “هل لديك راتب محول على الراجحي، الراتب الشهري، نوع القطاع، منتجات بطاقات الائتمان”.

قم بإدخال معلومات الاتصال مثل”رقم الجوال، البريد الإلكتروني، المنطقة، أفضل وقت للاتصال”.

ثم قم بإدخال بيانات جهة العمل.

الضغط على ” التالي “.

سوف تظهر نافذة تحتوي على الحد الأقصى للتمويل و عدد الأقساط.

يتم إتمام عملية تقديم الطلب بنجاح بعد موافقتك على جميع الشروط.

حاسبة التمويل الشخصي

يتيح بنك الراجحي على موقعه الرسمي حاسبة التمويل الشخصي و التي تقوم بتسهيل عملية حساب القسط الشهري للقرض إلكترونياً بالخطوات التالية: