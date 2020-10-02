طريقة تجديد الاستمارة المطوفة عبر منصة أبشر ورسوم التجديد

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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من مالكي السيارات بالمملكة عن طريقة تجديد الاستمارة المطوفة عبر منصة أبشر ورسوم الاستمارة، وتجديد رخصة القيادة، وتعد الاستمارة المطوفة أحد الخطوات القانونية المهمة التي تفرضها وزارة الداخلية في المملكة لحماية المواطنين من حوادث السير وكذلك لضمان سلامة المركبة بالمملكة، ولتجنب حدوث أية أعطال أو حوادث بشكل مفاجئ، فمع تجديد الاستمارة تخضع السيارة لفحص شامل ولن يتمكن مالكي المركبات من تجديد الاستمارة إلا بعد إصلاح الأعطال أو العيوب إن وجد، كما أن التجديد يحافظ على السيارة من السرقة ويتم تغير الرسوم كل عام من قبل وزارة الداخلية .

رسوم تجديد الاستمارة المطوفة

رسوم تجديد الاستمارة المطوفة 150 ريال يتم تجديها من قبل إدارة المرور وإذا تأخر الشخص عن موعد التجديد لأكثر من عام يتم إضافة 100 ريال أخرى لكل عام تأخير بجانب رسوم التأمين والفحص الشامل للسيارة ورسوم المكاتبة ويتم التسديد من خلال منصة أبشر، تجديد الاستمارة لمدة عام 150 ريال والفحص الدوري للمركبة 75 ريالًا، ورسوم التأمين 400 ريالًا حسب الشركة المتعاقدة، ورسوم المكاتبة 100 ريال، ورسوم الدولة 50 ريال.

تجديد الاستمارة المطوفة عبر منصة أبشر

اتبع الخطوات التالية لتجديد الاستمارة:

الولوج لمنصة أبشر الرقمية أفراد

تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري

من الخدمات اختر خدمات المرور

ثم أدخل البيانات المطلوبة وادخل الاسم ورقم استمارة المركبة ورقم الهوية الوطنية ثم رمز التسجيل

تظهر أمامك جميع السيارات المُسجلة اختر منها السيارة التي تريد تجديد استمارتها

تظهر أمامك بيانات السيارة الجديدة وموعد الانتهاء

توجه إلى أي فرع من فروع مكاتب المرور لاستلام الاستمارة الجديدة الخاصة بسيارتك.

شروط تجديد استمارة المطوفة

يستطيع أي فرد تجديد الاستمارة المطوفة بشرط تحقق مجموعة من الشروط كالتالي: