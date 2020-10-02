نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار من مصلحة الجوازات تفعيل تصاريح السفر عبر تطبيق أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالتوضيح في بيان صحفي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، آلية تجديد هوية زوجة المواطن في المملكة السعودية، وقامت بالرد على العديد من تساؤلات الكثير من المقيمين، موضحة إلى أنه يتم التجديد الهوية عبر منصة تطبيق أبشر بعد سداد الرسوم مع العلم أن رسوم تجديد هوية مقيم لزوجة المواطن السعودي هي 500 ريال في السنة، كما يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن يبلغ 21 عامًا فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية، ويمكن حجز موعد إلكتروني مراجعة إدارة الجوازات لتتمكن الجهات المختصة من خدمته وتحقيق هدفه وأماله وتجديد الهوية الخاصة به حتى يستطيع ممارسة أمور الحياة داخل المملكة.

استثناء التصاريح مصلحة الجوازات السعودية

قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالإعلان بأنه تم إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة إلى البعثات مؤقتاً من المواطنين عبر منصة وبوابة أبشر، ويبدأ سريان القرار من مساء يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، وتؤكد إنه سوف يتم إعادة تفعيل الخدمة من جديد خلال الأيام المقبلة لأنه في الأيام السابقة كانت تمر المملكة العربية السعودية بوقت عصيب بسبب ما كانت تمر به المملكة من وباء منتشر مؤخراً وهو فيروس كورونا، في الوقت الذي تواصل فيه المديرين في تجديد إقامات المقيمين المنتهية إقاماتهم فور انتهاء مدة وقدرها ثلاثة أشهر بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب فيروس كورونا.

حجز تصاريح السفر الاستثنائية عبر أبشر

من الآن يستطيع المواطن السعودي وأي شخص مُقيم في المملكة العربية السعودية من حصوله على خدمة حجز تصاريح السفر الاستثنائية عبر بوابة أبشر الإلكترونية ويقوم بعد ذلك بإتباع الخطوات التالية:-

اختيار أبشر الأفراد

الدخول من خلال حسابك الخاص بك بالرقم السري ورقم الهوية أو الإقامة.

ثم اختيار خدمة التصاريح الاستثنائية.

تسجيل الدخول.

اتباع باقي الخطوات المطلوبة.

قامت مصلحة الجوازات السعودية بالكشف عن طريقتين ليتم التخلص من هوية المقيم بعد الخروج النهائي للعامل من المملكة السعودية يتم تسليمها لإدارة الجوازات أو يتم إتلافها بعد مغادرة المقيم.