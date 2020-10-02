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عمر شويل - جدة تأخر موعد الصرف للدفعة ٣٥ من حساب المواطن لشهر أكتوبر وكيفية الاستعلام عن الأهلية، تتزايد عمليات البحث في الفترة الحالية حول معرفة موعد الصرف للدفعة ٣٥ لهذا الشهر حيث إنه يعتبر أحد وسائل الدعم المقدمة للمواطنين والأسر الفقيرة ومحدودي الدخل كأحد وسائل المساعدة لإعانتهم على ظروف المعيشة الصعبة وتحسين مستوى الدخل الشهري لهذه الأسر، وسنوضح لكم موعد الصرف المحدد للدفعة ٣٥ وخطوات الاستعلام عن الأهلية وماهي الإجراءات المتبعة في حالة كان غير مؤهل.

موعد الصرف المنتظر للدفعة ٣٥ لشهر أكتوبر

إنه من المفترض أن يتم الصرف يوم ١٠ من الشهر الميلادي ولكن نظراً لأن يوم ١٠ أكتوبر موافق يوم السبت وهو عطلة لذا في هذه الحالة يتم الصرف في اليوم السابق له أو اليوم التالي له فيصادف أن اليوم السابق يوافق الجمعة وهو أجازة رسمية لا تعمل فيه أي من المؤسسات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، لذا من المتوقع أن يتم الصرف يوم الأحد الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٠ ميلادي و هو يوافق ٢٤ من صفر ١٤٤٢ هجري.

كيفية الاستعلام عن الأهلية لصرف الدفعة ٣٥ من حساب المواطن

عند الاستعلام عن أهلية المواطن لصرف الدفعة ٣٥ لشهر أكتوبر من حساب المواطن، هناك عدة خطوات يجب اتباعها على النحو التالي:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن . قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية ثم قم بإدخال كلمة المرور ورمز التحقق الموجود في الصورة أمامك. بعد التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح قم بالضغط على أيقونة (دخول). ثم قم باختيار الاستعلام عن الأهلية. ثم قم بالانتقال إلى الصفحة التالية والتي تحتوي على بيانات الاستعلام.

الإجراءات المتبعة في حالة الأهلية غير مؤهل

بعد اتباع الخطوات السابقة للاستعلام عن أهلية المواطن لصرف الدفعة ٣٥من حساب المواطن لشهر أكتوبر، وصدرت النتائج النهائية للأهلية بأنه غير مؤهل فيمكنك اتخاذ كافة الإجراءات لإثبات أهليتك خلال مدة أقصاها ٣ شهور بعد صدور النتائج، هناك عدة خطوات يجب اتباعها: