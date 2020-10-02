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عمر شويل - جدة طباعة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر تأشيرة الخروج والعودة هي السبيل القانوني الوحيد الذي يستطيع من خلاله المقيم من زيارة أسرته وأهله في بلده الأصلي والرجوع إلى الأراضي السعودية من خلالها.

نقدم لكم عرض تفصيلي لكيفية طباعة تأشيرة الخروج والعودة عبر خدمة مقيم، ونقوم بعرض مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وخطوات الإستعلام عن حالة الإستعلام عن حالة تأشيرة الخروج والعودة، فتابعونا.

طباعة تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة

يمكن للمقيم أو الوافد إلى المملكة العربيو السعودية استخراج تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة من خلال أبشر الموقع الرسمي للجوازات السعودية، كما يمكن طباعة تأشيرة خروج وعودة من خلال الرسائل النصية القصيرة، وقظ أصدر خادم الحرمين الشريفين جراء انتشار وفاء كورونا المستجد أوامر ملكية أسعدت آلاف الوافدين المقيمين في المملكة بشأن التأشيرات والإقامات، وتقدم المملكة العربية السعودية كافة الخدمات إلى المواطنين إلكترونيا، حيث يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومعرفة رسوم المرافقين والتابعين والاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

كيفية طباعة تأشيرة تأشيرة خروج وعودة مقيم

يتم طباعة تأشيرة الخروج والعودة بطريقة سهلة وبسيطة، حيث توفر منصة أبشر الوقت والجهد على الوافد في معرفة مدة تأشيرة الخروج والعودة، ونعرض لكم فيما يلي كيفية طباعة تأشيرة الخروج والعودة من خلال خدمة مقيم:

الولوج إلى رابط خدمة مقيم البوابة الإلكترونية . اضغط على الإستعلامات الإلكترونية. قم بإختيار خدمة “صلاحية التأشيرة” كتابة رقم الإقامة. أكتب رقم الجواز والإسم أو رقم الإقامة. اضغط على كلمة “تحقق” حتى يتم التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها. ستظهر على الشاشة كافة بيانات المقيم (الإسم، تاريخ الميلاد، رقم الجواز، تاريخ إصدار التأشيرة، تاريخ إنتهاء التأشيرة، مدة التأشيرة) اضغط على “طباعة التأشيرة” بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة.

طريقة طباعة تأشيرة الخروج والعودة بالرسائل النصية

يمكنكم استخراج تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة من خلال الرسائل النصية، حيث توفر خدمة مقيم هذه الميزة، ولكن يجب على المقيم مراعاة مدة صلاحية التأشيرة حيث تبدأ فترة صلاحيتها من تاريخ طباعتها وليست من تاريخ سفرك؛ لذلك يجب على المقيم طباعة التأشيرة في أقرب وقت لموعد سفره، ولكن في حالة إلغاء السفر يمكن للمقيم بإلغاء التأشيرة من خلال خدمة مقيم بكل سهولة، ويتم سداد رسوم التأشيرة إلكترونيا من خلال الحساب البنكي للمقيم ، وفيما يلي خطوات طباعة تأشيرة خروج وعودة بالرسايل النصية:

الدخول على موقع خدمة مقيم. من خلال الصفة تظهر خانتين على الشاشة، الأولى صلاحية التأشيرة والثاتية طباعة التأشيرة. قم باختيار الخانة الخاصة بطباعة التأشيرة من خلال خدمة الرسائل النصية. اضغط على “طباعة التأشيرة”. قم بإدخال البيانات الخاصة بك (رقم التأشيرة، رقم التأكيد).

يجب على المستفيد من الخدمة التأكد من صحة البيانات المدخلة قبل أن يقوم بطباعة التأشيرة حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية أو يتعرض للمنع من السفر أو العودة إلى الأرضي السعودية.