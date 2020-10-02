بعد اعتقاله كبار ‘‘آل سعود’’.. شاهد ما يفعله صغار الأمراء مع محمد بن سلمان في قصره

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عدن - ياسمين التهامي - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة تجمع أحد أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود"، مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وأظهرت الصورة المتداولة، الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز -أحد أمراء "آل سعود" الشباب، وهو يقبل يد محمد بن سلمان، داخل قصر الأخير.

وبحسب مصادر سعودية، فإن الأمراء الشباب والصغار يعبرون عن ولائهم لولي العهد السعودي عن طريق تقبيل يده، وزياراته المتكررة، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.



ويهدف أمراء "آل سعود" الصغار والشباب إلى كسب ود محمد بن سلمان، وذلك لتجنب اعتقالهم، فيما يرغب آخرون بالحصول على مناصب في الدولة السعودية الجديدة.

وتأتي هذه الممارسات من أمراء "آل سعود" بعد أعنف حملة اعتقالات شنها محمد بن سلمان، ضد كبار أمراء الأسرة، والتي طالت ولي العهد السابق محمد بن نايف، والأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان.

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