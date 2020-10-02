نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة وفرض 5% ضريبة التصرفات العقارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة وفرض 5% ضريبة التصرفات العقارية ، قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار امرأً ملكياً وهو عبارة عن الإعفاء من جميع التوريدات العقارية بعد نفاذ الأحكام الواردة من ضريبة القيمة المضافة ، ما أمر بنقل ملكية البيع إلى القيمة المضافة بنسبة 15 % كما يتم استبدالها بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة العقار وقت البيع . أمر ملكي بإعفاء التوريدات العقارية كما أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية إنه سوف يتم تطبيق هذا الأمر يوم الأحد القادم الموافق 4/10/2020 وهو الإعفاء من كافة التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% .

كما أصدرت أيضاً الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية أن قرار الإغفاء من ضريبة القيمة المضافة قد يشمل كل التوريدات العقارية وبتالي تتمثل في حق التصرف في المنزل كمالك أو بيع أو نقل ملكية المنزل وتشمل أيضاً الإجارة المنتهية بالتملك والمكسب التمويلي والمتاجرة التمويلية . تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % تستمر الهيئة العامة للزكاة والدخل إلغاء ضريبة القيمة المضافة من إيجار العقارات السكنية ، كما تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على الإيجارات التجارية

كما أنه هناك بعض الاستثناءات نوهت عليها الهيئة العامة للزكاة والدخل وهي توزيع ونقل العقارات بين الورثة وتوزيع نصيب في التركة ، أو إعطاء العقار بدون مقابل الزوج او الزوجة أو الأبناء بدون أي مقابل أو إعطاءها لاحد الأقارب من الدرجة الثانية .

أو نقل العقار إلى جمعية خيرية مرخصة كل ذلك يعتبر من الاستثناءات التي التي تغلي منها ضريبة التصرفات العقارية .

كما تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بمبلغ لا يزيد عن 1000000 مليون ريال من سعر شراء السكن الاول ، كما أن جميع الإجراءات اللازمة وجميع الضوابط سوف يقوم بها وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة .

كما أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن كل من يرغب في معرفة كافة التفاصيل عن إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة gazt.gov.sa وذلك عن طريق الدخول على خانة الدليل الإرشادي الخاص بالهيئة .

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