“الآسيوي” يؤكد: الهلال لم يتعرض للظلم.. ما حدث قانوني

بلادي – الرياض :قال نائب مدير المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم افازبيك بيرديكولوف إن نادي الهلال لم يتعرض للظلم باعتباره منسحباً من دوري أبطال آسيا 2020.
وقال بيرديكولوف، الجمعة في لقاء عبر تطبيق “زوم” حول تنظيم المنافسات في ظل الجائحة: “الحد الأدنى كان 13 لاعباً وقد تم الاتفاق على هذا الرقم قبل البطولة، وهو يتوافق أيضاً مع قوانين الاتحاد الأوروبي للعبة، للأسف لم ينجح الهلال بجلب 13 لاعباً قبل مباراته الأخيرة”.
وعن السماح له باستبدال حارسين مصابين بكورونا دون لاعبين آخرين، قال بيرديكولوف: “نسمح لكل نادٍ بتسجيل 35 لاعباً لكل الموسم لكن الموسم طويل ونتفهم أن تحصل إصابات، يمكن للنادي اختيار 21 لاعباً من قائمته لخوض كل مباراة، يمكن استبدال حارس أو اثنين إذا تعرضوا لإصابات بالغة، فالحارس لديه خصائص مميزة عن باقي اللاعبين، وهذا ما قام به الهلال، بعد التأكد من فريقنا الطبي أن الحارسين لا يمكنهما العودة في 30 يوماً سمحنا لهم باستبدال حارسين، لكن بالنسبة لباقي اللاعبين لا تسمح القوانين بذلك”.
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