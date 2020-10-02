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“التعليم”: 99 ٪ من طلاب المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصة “مدرستي”

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“التعليم”: 99 ٪ من طلاب المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصة “مدرستي”
“التعليم”: 99 ٪ من طلاب المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصة “مدرستي”

بلادي – الرياض :أكدت وزارة التعليم أن 99% من طلاب وطالبات المدارس الأهلية والعالمية استفادوا من منصات التعليم عن بعد، ومنها .

وأوضحت أن 792 مدرسة أهلية تضم نحو 83 ألف طالب و202 روضة افتراضية أهلية تضم 5 آلاف طالب استفادت من المنصة.

وبينت أن عدد المدارس العالمية المستفيدة من المنصة بلغ 29 مدرسة، تضم 2.3 ألف طالب، و175 روضة افتراضية تضم 15 ألف طالب.

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