القبض على مواطن ومقيم سكبا مادة بترولية على جهاز للرصد الآلي بأحد الطرق بالرياض

بلادي – الرياض :ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن ومقيم يمني بعد قيامهما بسكب مادة بترولية على أحد أجهزة الرصد الآلي.

وأكدت الشرطة أن المواطن والمقيم بالعقد الثالث من العمر، موضحة أن أحدهما قام بسكب مادة بترولية على أحد مواقع أجهزة الرصد الآلي على امتداد طريق الرياض-مكة السريع، ما تسبب في إشعال النار فيه.

وأوضحت أنه بمباشرة المختصين إجراءات الاستدلال اتضح حيازتهما لمسدس غير مصرح به، بالإضافة إلى 8 طلقات حية، مشيرة إلى أنه تم إيقاف المقبوض عليهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.