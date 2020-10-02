هل تتذكرون واقعة نحر الطفل “زكريا” أمام والدته بطريقة بشعة بالمدينة ؟.. مصادر تكشف الحكم الصادر بحق الجاني!

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عدن - نيرة ابو خليفة - كشف أحد أقارب الطفل المغدور زكريا بدر علي جابر، عن صدور حكم القصاص بحق القاتل الذي نحر الطفل أمام والدته العام الماضي. جديد أخبار دوت الخليج: يذكر أن المتهم في العقد الرابع من العمر، ونحر الطفل أمام أحد المقاهي بالمدينة باستخدام زجاج إحدى المحلات التجارية. وقالت الأم وقتها إن المتهم قام بانتزاع ابنها منها وقام بنحره أمامها وعلى إثر ذلك دخلت في غيبوبة.

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