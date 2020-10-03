نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل نفاذ للعمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواصل بنك التنمية الاجتماعية تقديم الدعم والمساندة لأبناء المملكة العربية السعودية وذلك من خلال التمويلات الميسرة المقدمة منه وقد تحدثنا في السابق عن أحد هذه التمويلات وهو تمويل الأسرة والذي يقدمه البنك بهدف دعم ومساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض واليوم نقدم لكم تمويل نفاذ للعمل الحر والذي يقدمه البنك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يكون العمل بها خاص لحسابهم. شروط الحصول على تمويل نفاذ للعمل الحر من بنك التنمية يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

العمر بالنسبة للمسار النقدي لا يقل عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً.

العمر بالنسبة لمسار النقل التشاركي الموجه لا يقل عن واحد وعشرون عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً.

لا يزيد الحد الأعلى لراتب موظف الحكومي والخاص على أربعة عشر ألف ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم ملتحق بجهة العمل مدة لا تقل عن سنة واحدة.

لا يجب أن يكون المتقدم لديه منتج آخر من البنك في نفس وقت التقديم.

يجب أن يكون لدي المتقدم وثيقة العمل الحر والتراخيص الأخري اللازمة لنشاط توجيه المركبات.

يتوجب على المتقدم أن يجتاز الفحص الائتماني.

الالتزام بسداد الأقساط الشهرية لبنك التنمية الاجتماعية في مواعيدها المحددة.

الموافقة على شروط وأحكام البنك.

لا يزيد مدة التمويل عن خمس سنوات.

يجب وجود استمارة تأمين المركبة لتمويل النقل التشاركي. أنواع تمويل العمل الحر من نفاذ بنك التنمية التمويل النقدي الحد الأقصى للتمويل النقدي لا تزيد عن ستون ألف ريال سعودي.

هو تمويل سيارة يتم الحصول عليه للراغبين في العمل بمجال النقل التشاركي الموجه. التمويل العيني الحد الأقصى للتمويل العيني لا تزيد عن ستون ألف ريال سعودي.

تصل مدة السداد للتمويل العيني والتمويل النقدي ستون شهراً.

تعتبر وثيقة العمل الحر شرط أساسي للحصول على أحد التمويلين. المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

العنوان الوطني.

رقم جوال المتقدم المسجل بمنصة أبشر.

شهادة العمل الحر بالنسبة للتمويل الخاص بالخدمات التخصصية.

رخصة القيادة بالنسبة لتمويل النقل التشاركي.

رقم حساب الآيبان البنكي الخاص بالمتقدم.

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