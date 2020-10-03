نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخالفات المرور الجديدة وتجديد رخص السير والمركبات عام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مخالفات المرور الجديدة وتجديد رخص المركبات هي أحد أهم الأمور البحثية التي يبحث عليها يومياً الكثير من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، حيث يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة بالإضافة إلي قطاعات كثيرة منها القطاع الحكومي والقطاع الخاص بمعرفة قيمة المخالفات المرورية اليومية التي تحدث، نظراً لامتلاكها نسبة عمالة كبيرة تعمل لديها، والذين قد يقعون في بعض المخالفات المرورية التي يجب دفعها في موعد محدد قبل فرض أي عقوبة لعدم السداد من قبل إدارة المرور العامة، كما يتم البحث يومياً عن طريقة تجديد رخص المركبات التي يتم انتهائها في موعد ويجب تجديدها في الموعد المحدد وفق رخصة كل شخص علي حده، ويتم الاستعلام عن قيمة مخالفات المرور الجديدة بالإضافة الي تجديد رخص المركبات عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

استعلامات منصة أبشر للمواطن والمقيم

منصة أبشر هي أحد المنصات الخدمية للكثير من الاستعلامات اليومية التي يبحث عليها الكثير من مواطني المملكة، ويتم استخدام خدمات منصة أبشر إلكترونياً دون الذهاب الي مقر الخدمة المرورية، وهناك العديد من الخدمات التي يمكن القيام بها إلكترونياً مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية، الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة، الاستعلام عن موعد تجديد استمارة السيارة، والعديد من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن والمقيم.

تجديد رخص السير والمركبات عام 1442

يتم تجديد رخص السير والمركبات إلكترونياً واستخراجها دون الذهاب الي مقر الفروع العامة لإدارة المرور بالمملكة العربية السعودية، ويتم ذلك بالخطوات التالية:

يتم تجديد رخص المركبات من خلال تحميل تطبيق أبشر للجوال أو الدخول علي موقع أبشر الإلكتروني.

الدخول علي الخدمات الإلكترونية.

اختيار تجديد رخص القيادة والمركبات.

يتم تحديد نوع الرخصة التي سيتم تجديدها.

تحديد عدد سنوات التجديد، وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

اختيار طريقة استلام الرخص بعد التجديد، ثم الضغط علي حفظ.

الاستعلام عن مخالفات المرور الجديدة عام 1442

يتم البحث عن قيمة المخالفة المرورية الجديدة التي يتم تسجيلها لكل سيارة علي حده، من خلال القيام ببعض الخطوات الإلكترونية التالية: