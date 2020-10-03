عاجل : نقل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى والتر ريد العسكري بعد إصابته بكورونا

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عدن - نيرة ابو خليفة - ذكر مسؤول في البيت الأبيض ، أنه قد تم نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مستشفى والتر ريد العسكري بعد إصابته بفيروس كورونا . جديد أخبار دوت الخليج: وأوضح المسؤول ، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية ، أن الأطباء طلبوا نقل ترمب إلى المستشفى من أجل تقديم الخدمة الطبية بشكل فوري في حال أحتاج لذلك.

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