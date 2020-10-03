قائد قوات الدعم السريع السودانية ”حميدتي” يكشف مفاجأة مدوية عن عمر البشير بخصوص إسرائيل بعد محادثة دارت بينهما

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عدن - نيرة ابو خليفة - كشف قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو “حميدتي” عن محادثة دارت بينه وبين الرئيس المعزول عمر البشير بخصوص إسرائيل. وبحسب موقع “روسيا اليوم”،فقد أفاد حميدتي من عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، اليوم بأن “البشير أبلغه صراحة من قبل بأنه سيطبع مع إسرائيل”. جديد أخبار دوت الخليج: وأضاف قائد قوات الدعم السريع أن تأييد بلاده للقضية الفلسطينية “لا يعني أن نضع السودان تحت الحصار”، مشددا على أن “مصلحة الشعب فوق كل اعتبار”.

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