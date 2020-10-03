الكشف عن نسبة إحتمال وفاة ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

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عدن - نيرة ابو خليفة - أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا، ويعاني من أعراض خفيفة وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس وصحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة عن مسؤول بالبيت الأبيض.

وقال مصدران مطلعان على حالة ترامب للصحيفة إنها تشبه أعراض البرد.

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نسبة إحتمال وفاة ترامب



وأوضح خبراء في مجال الصحة اليوم، إن جنس الرئيس ترامب وعمره ووزنه كلها عوامل تجعله أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة لمرض فيروس كورونا، كما تجعل احتمال وفاته بسبب المرض حوالي 4 %.

وأشارت ورقة عمل صادرة عن المكتب الوطني الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، نشرت في تموز/يوليو الماضي، إلى أن احتمال وفاة شخص مصاب بفيروس كوفيد-19 يتراوح عمره بين 70 و79 عاما، لكنه يتمتع بصحة جيدة، يبلغ 4.6%، بغض النظر عن جنسه.

وأشار أستاذ (طب التمثيل الغذائي) في جامعة غلاسكو، نافيد ستار، إلى أن ترامب ليس معروفا عنه أنه مصاب بأمراض مزمنة، كما أنه نشيط بشكل معقول، فهو يلعب الغولف بشكل متكرر، ويبدو أنه يمشي بخفة، الأمر الذي قد يساعد في درء بعض المخاطر.