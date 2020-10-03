نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد استمارة السيارة بدون فحص عبر منصة ابشر عام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تجديد استمارة السيارة بدون فحص بتوافر اهم ثلاث شروط لتجديد سير سيارتك باستخدام المواقع إلكترونية للهيئة في مقالنا هذا عبر موقع ثقفني سوف نستعرض اهم ما أعلنته هيئة المرور بالسعودية ردا على استفسار احد المواطنين وقامت بالتوضيح عبر الموقع الرسمي ابشر فيما يلي اهم التوضيحات الهامة.

شروط تجديد استمارة سياره بدون فحص

يمكنك الآن اتباع شروط تجديد استمارة السيارة بدون فحص وذلك عبر الموقع الإلكتروني ويرجع ذلك النظام نتيجة غلق محطات الفحص الفني تبعا للظروف التي تمر بها البلاد والاجراءات الاحترازية المتخذة حتى لا يتعرض المواطن لغرامات مالية وقد سبق التنوية عن هذا عبر صفحة الهيئة.

حيث وفرت الهيئة جميع الإمكانيات و المعاملات من خلال منصة ابشر الإلكترونية لتجديد الاستمارة الخاصة بالسيارة بالشروط الأتية:-

أن تكون صلاحية تامين السيارة سارية واذا كانت منتهية لا تتطابق عليك الشروط و عدم تمكنك من تجديد استمارة السير.

يجب دفع كل المخالفات المرورية حتى تتمكن من تجديد الاستمارة الخاصة بالسيارة مرة اخرى.

عند التأخر عن تجديد رخصتك الخاصة بالسيارة يتم انتهاءها فعليا فعليك في هذه الحالة دفع رسوم خاصة بالتأخير والتي تبلغ قيمتها 100 ريال سعودي للسنة الواحدة المتأخر عنها في سداد الرسوم.

موعد تجديد الاستمارة السيارة

قد أوضخت الهيئة المرورية في وقت سابق عن موعد تجديد الاستمارة بدون فحص ألا يكون مر ما يزيد عن ثلاثة أعوام وذلك من تاريخ شراء السيارة من مكان شرائها سواء كان معرض أو موزع أو التاريخ الصادر لجمرك السيارة يتم تصنيفها في هذه الحالة سيارة جديدة وحديثة ولا تحتاج لمرور بخطوات الفحص.

وهذا للعلم يمكن عبر موقع ابشر الإلكتروني تقديم طلب إصدار استمارة تجديد في حالة قبول الطلب وعدم ذكر التوجه لمحطات الفحص الدوري للسيارة إذا الأوراق الخاصة بالسيارة مضبوطة و سليمة ولا تحتاج للفحص.

الدخول عبر موقع ابشر

يمكنك الدخول عبر موقع ابشر لتجديد الاستمارة بدون فحص وذلك بدلا من الذهاب إلى هيئة المرور تجنبا للزحام وتوفير الوقت في الخطوات الأتية:-

الدخول على موقع ابشر.

قم بتسجيل الدخول برقم الهوية الخاص بك وكلمة السر.

اكتب الرمز الذي يظهر أمامك ثم قم بالضغط على تسجيل.

سوف يرسل لك الموقع كود إلى رقم جوالك لدي ابشر ثم ادخله للمتابعة.

اختر خانة خدمات ثم اختر منها خدمة تجديد رخصة سير.

ثم قم بالضغط على أيقونة تجديد استمارة سوف تصلك رسالة على جوالك تؤكد كلمة التجديد.

سوف يرسل إليك النسخة الورقية المطبوعة عبر البريد السعودي في وقت أقصاه أسبوع فقط.

والجدير بالذكر قد سبق وتحدثنا عن الغرامة التي حذرت منها وزارة الشئون البلدية بسبب غسل السيارات في الشوارع أو الأماكن العامة و أمام المنازل ويعتبر هذا بمثابة مخالفه للأنظمة الإقامة والعمل وأوضح مسؤول رسمي انه سيتم دفع غرامة على أصحاب السيارات المغسولة في غير الأماكن المخصصة لها مما يضر بالبنية التحتية للأسفلت و تشويه منظر المدينة وتكوين البرك والمستنقعات مما يساعد على انتشار البعوض والحشرات.