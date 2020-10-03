نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 3-10-2020 في الأسواق وبالمصنعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الذهب في السعودية اليوم ؛ هو من أكثر الأمور التي تَحتل مُحركات البحث في السعودية، خاصًة في الآونة الأخيرة، بسبب الاضطرابات التي تَعيشها المملكة وجميع أنحاء العالم، بَعد تَفشي وباء كورونا، ولعل أسعار الذهب وصلت لأعلى مُعدلاتها في المملكة حتى مع انخفاض قيمة سعر الدولار إلا أنه ما زال يُواصل ارتفاعها مما جَعل المواطنين في المملكة يُواظبون على معرفة سعره كل يوم.

سعر الذهب في السعودية اليوم

البعض قد يٌقبل على شراء الذهب من أجل تَقديمه كَهديه، او للعرس، ولكن البعض يَتعامل على الذهب كونه تَجارة، حيث يَلجأ البعض لتجارة المعادن.

ولهذا الاهتمام بأسعار الذهب كل يوم من الأمور الروتينية التي يَحرص عليها البعض، لمعرفة ما هي نصائح الخبراء الاقتصاديين حول أسعار الذهب وما إن كان سَيواصل ارتفاعه في الأيام القادمة أو سَيَشهد انخفاضًا لتَحديد مصيرهم.

واليوم ارتفع سعر الذهب مرة أخرى بالرغم من هبوط سعر الدولار بَعد إعلان إصابة الرئيس ترامب وزوجته بوباء كورونا، وقد سجل هذه الأسعار:-

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر كيلو الذهب 230.025 ريال 61.328 دولار سعر أوقية الذهب 7.154 ريال 1.907 دولار سعر جنيه الذهب 1.610 ريال 429.31 دولار سعر جرام الذهب عيار 24 230.02 ريال 61.33 دولار سعر جرام الذهب عيار 22 210.86 ريال 56.22 دولار سعر جرام الذهب عيار 21 201.46 ريال 53.66 دولار سعر جرام الذهب عيار 18 172.68 ريال 46.00 دولار. سعر جرام الذهب عيار 14 134.18 ريال 35.77 دولار سعر جرام الذهب عيار 12 115.01 ريال 30.66 دولار

سعر الذهب في السعودية اليوم بالمصنعية

شَهد المعدن الأصفر حالة من الركود في الآونة الأخير فلم يَعد الإقبال كما كان سواء في الشراء أو البيع، وهذه بعض من أسعار الذهب بالمصنعية فى السعودية اليوم:-