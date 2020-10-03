نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن استئناف مناسك العمرة بالتدريج في المقال التالي
عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة السعودية ؛ هذا العنوان يَترقبه الجميع من كل أنحاء العالم، فقد مَر مُوسم الحج هذا العام بمَلامح حزينة، واقتصر فقط على عدد محدد من داخل المملكة العربية السعودية، وسط إجراءات أمنية احترازية مٌشددة، ولكن فوجئ الجميع بعودة استئناف العمرة مرة أخرى.
وزارة الحج والعمرة السعودية
بَعد ارتفاع أعداد الإصابات بوباء كورونا تَم تَعليق رحلات العمرة، بشكلً تام، لمنع تَفشي المرض، ولقد تَم مَنع أداء مناسك العمرة لقُرابة سبعة أشهر، حتى أن موسم الحج هذا العام اقتصر على المقيمين وبأعداد مَحدودة.
إلى أن قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بالإعلان عن استئناف مَناسك الحج والعمرة مرة أخرى بدايًة من الرابع من شهر أكتوبر الحالي 2020، والتي سَتتم على أربع مراحل و إجراءات أمنية واحترازية مُشددة، حيث لن يُقبل أي مُعتمر يَتهاون في تَطبيق التَعليمات.
تحميل تَطبيق اعتمرنا
يَجب من أجل القيام بأداء مَناسك العمرة القيام بالتَسجيل في تَطبيق اعتمرنا للحصول على تَصريح لدخول الحرم المكي، والتطبيق أصبح مُتاح بواسطة الأتي:-
لأصحاب الهواتف الأندرويد عبر الضغط على رابط جوجل بلاي .
وللهواتف الآيفون عبر رابط آب ستور.
ضوابط وإجراءات استئناف مناسك العمرة
كَشف وزير الحج والعمرة في السعودية أنه سَيتم وضع ضوابط تَحمي المُعتمرين من الإصابة بوباء كورونا، وتُساعدهم في أداء مناسك العمرة بكل سهولة وأمان، والتي شملت على الآتي:-
- إطلاق تَطبيق اعتمرنا والذي سَيُتيح للمُعتمرين الدخول الحرم المكي من خلاله، حيث لا يُمكن لأي شخص الدخول إلا من خلاله، لأنه سَيوضح أنه ليس مُصابًا بوباء كورونا.
- سَيتم تَزويد الحرم المكي بكل المُساعدات التي سَتٌساعد المُعتمر المٌصاب في إسعافه بسرعة، في أقل من دقيقة.
- تَم تَكليف وزارة الصحة باختيار الدول التي سَيَتم السماح لها بالدخول لأداء مناسك العمرة، وما هي الشروط التي يَجب تَوافرها.
- يَجب على المُتقدم بالحصول على التَرخيص عبر تَطبيق تَوكلنا للتَحقق من خلوه من وباء كورونا، وحتى يَعلم ما هي الضوابط الاحترازية والصحية التي يَجب الالتزام بها.
- يَتم اعتماد أعداد المُعتمرين وتَقسيمهم على عدة أيام حيث تَم اعتماد المُعتمرين لليوم الأول وقد بَلغ عددهم 16 ألف مُعتمر، والذي تَم تَسجيلهم في الساعات الأولى من إطلاق تَطبيق اعتمرنا.
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