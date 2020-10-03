نشكركم على قرائتكم خبر شاهد بالصورة.. القبلة التي أخذت ترامب من عرشه إلى قبره على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تداولت وسائل إعلام ونشطاء، صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ظهر فيها وهو يقبل مستشارته هوب هيكس التي نقلت إليه عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وعلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي على الصورة بقولهم؛ " رب قبلة تأخذ الإنسان من عرشه إلى قبره".

وكان موقع "بلومبيرغ" قال في وقت سابق، إن هوب هيكس، مستشارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أصيبت بفيروس كورونا، وقال مقربون منها إنها تعاني من أعراض المرض، وفقا لما نقلته "سي أن أن".

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وكانت هيكس قد سافرت مع ترامب إلى المناظرة الرئاسية الأخيرة في أوهايو، يوم الثلاثاء، حيث شوهدت غير مرتدية للكمامة، حسب التقرير.

كما شاركت هيكس في حملة انتخابية لترامب في مينيسوتا، يوم الأربعاء، لكن رغم ذلك لا توجد مؤشرات على التقاط الرئيس ترامب للعدوى، حسب المصادر المطلعة.

يشار إلى أن هيكس هي آخر شخص في دائرة ترامب يصاب بالمرض، الذي طال 7 ملايين أميركي وتسبب بوفاة أكثر من 200 ألف آخرين. ومن بين المقربين الآخرين لترامب الذين أصيبوا بكوفيد-19 وشفوا منه، مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين.

ولم تتضح حدة الأعراض التي تعاني منها هيكس، إلا أن "سي أن أن" ذكرت أنها عادت إلى منزلها في العاصمة واشنطن وتخضع حاليا للحجر الصحي.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جودي ديري، قالت في بيان، إن "الرئيس يأخذ صحة وسلامة نفسه وكل من يعمل في دعمه ودعم الشعب الأميركي، على محمل الجد".

وأشارت ديري إلى تعاون البيت الأبيض مع "طبيب الرئيس والمكتب العسكري للبيت الأبيض لضمان اتباع جميع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض الحالية، وأفضل الممارسات، للحد من التعرض لكوفيد-19 إلى أقصى حد ممكن، سواء في البيت الأبيض أو عندما يسافر الرئيس".

ويخضع الرئيس ترامب إلى فحوصات منتظمة لفيروس كورونا، وكذلك العاملون في البيت الأبيض بشكل يومي، كما هو الحال للذين لديهم مقابلات مجدولة مع الرئيس.

ومع هذه الإجراءات، يخشى مساعدون لترامب من أن يؤثر سفر الرئيس الأخير وقله نومه، فضلا عن سنه، في مناعة جسمه ويجعله أكثر عرضة للوباء، حسب التقرير.