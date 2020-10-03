نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن شروط التمويل الشخصي من بنك ساب ومميزاته وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك ساب من أكبر البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك ساب مجموعة متميزة من التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحقق للمواطن السعودي رغباته وأحلامه وكثير من المزايا الجذابة، التي تعمل على تلبية احتياجاته الأسرية مثل شراء سيارة جديدة، أو تجديد المنزل، أو تعليم أفراد الأسرة.

يقدم بنك ساب خدمات مصرفية وائتمانية مميزة للمواطنين في المملكة العربية السعودية حيث يقدم بنك ساب خدمات متنوعة من التمويل للعملاء خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المملكة بعد انتشارا وباء كورونا، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف في هذا المقال علي مميزات وشروط وطريقة التمويل الشخصي من بنك ساب.

مميزات القرض الشخصي المقدم من بنك ساب

يتم منح القرض من بنك ساب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. يمكن الحصول علي قرض من بنك ساب يبدأ من 5,000 ريال سعودي كحد أدنى إلى 1,500,000 ريال سعودي كحد أقصى. يمكن استكمال القرض من بنك ساب بعد سداد 20% من قيمة التمويل الحالي. فترة سداد القرض تصل إلى 60 شهر لتتناسب مع الدخل الشهري للمواطن. سرعة بنك ساب في منح القرض للمواطن خلال 3 ساعات. عدم سداد القرض في حالة العجز أو الوفاة بعد تقديم المستندات المطلوبة التي تفيد ذلك.

طريقة التقديم للحصول علي قرض من بنك ساب 1442

يجب الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك ساب. تحديد نوع التمويل المراد الحصول عليه. استكمال البيانات مع التأكد من صحة البيانات قبل الإرسال. الضغط علي حفظ الطلب ثم إرسال.

شروط الحصول على قرض من بنك ساب 1442