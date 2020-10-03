نشكركم على قرائتكم خبر واشنطن بوست تكشف عن عرض مغري قدمته الإمارات الى السودان مقابل التطبيع مع إسرائيل على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين سودانيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، التي استضافت المحادثات وإسرائيل، عرضت على السودان مليار دولار كمساعدات معظمها في مجال الوقود ووعود استثمار وبدون عملة صعبة والتي يحتاجها السودان بشكل ملح نظرا لانهيار عملته المحلية وزيادة معدلات التضخم. وطالب الجانب السوداني بمبلغ ضعف المعروض كثمن للتطبيع . ورفضت وزارة الخارجية السودانية التعليق على المحادثات وكذلك المسؤولين الإسرائيليين.

وتقول الصحيفة إن التطبيع السوداني مع إسرائيل ليس جائزة كبيرة لواشنطن وتل أبيب نظرا لتراجع الدور السوداني في العالم العربي مقارنة بالتطبيع مع السعودية الذي تعتبره الولايات المتحدة أمرا مهما تسعى لتحقيقه.

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ولكن توقيع الخرطوم اتفاقية تطبيع مهم من الناحية الرمزية وعلامة على التغيير، ففي فترة حكم عمر البشير كان السودان عدوا لإسرائيل، فيما تعتبر القضية الفلسطينية متجذرة في داخل المجتمع السوداني. وتقول الصحيفة إن البشير دعم وأرسل أسلحة إلى منظمة التحرير الفلسطينية وحماس وغيرها من المنظمات مما قاد إسرائيل للضغط على الولايات المتحدة لوضع السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وعاش أسامة بن لادن في السودان عددا من السنين وعمل فيه بشكل حر. وبدأت الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات عن السودان بعد قطعه العلاقات مع إيران عام 2016، وحاولت واشنطن والخرطوم التعجيل بشطب اسم البلد من القائمة والاتفاق على 335 مليون دولار أمريكي كتعويضات لعائلات ضحايا تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998.