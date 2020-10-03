إيداع حساب المواطن الدفعة 35 بعد التعديل الجديد دفعة أكتوبر 2020

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عمر شويل - جدة إيداع حساب المواطن الدفعة 35 بعد التعديل الجديد الذي أعلنه برنامج حساب المواطن مؤخراً في تاريخ صرف دفة شهر أكتوبر 2020م، حيث كان أكثر ما يشغل بال المواطن المستفيد من دعم حساب المواطن، هو سؤال واحد متي موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، لذلك قمنا بتوضيح الكثير من المعلومات التي تخص تغيير موعد صرف الدعم المقدم للمواطنيين السعوديين عن شهر أكتوبر 2020م، كما نقدم لكم عدة فقرات كل فقرة تتضمن الإجابة عن تساؤل مهم من قبل المستفيدين.

إيداع حساب المواطن الدفعة 35 بعد التعديل الجديد الخاص بشهر أكتوبر

إيداع حساب المواطن الدفعة 35 هو نبأ سار ينتظره المواطنين السعوديين أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط وتعد أهمية صرف دعم حساب المواطن الذي كانت بداية من عام 2017 إلي مقدار الدعم المالي الذي يتراوح ما بين 300 إلي 3000 ريال سعودي، حيث يعد هذا المبلغ الذي يحصل عليه المستفيد أمر هام جداً ينتظره الفقراء وأصحاب الأجور المنخفضة بفارغ الصبر والذي يستند عليه في الأمور المعيشة لسد احتياجات الأسرة من ملابس وأطعمة وعلاج ومسكن وإلي آخره من الاحتياجات الأساسية، لذا تم الإعلان عن موعد صرف الدفعة 35 التي كان يترقبها الكثيرون.

إيداع حساب المواطن الدفعة 35

صرف دعم حساب المواطن الدفعة 35 الذي تم تغيير موعد الصرف المعتاد الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي أصدر قرار ملكي بتخصيص يوم محدد لصرف الدعم المقدم من الوزارة عبر حساب المواطن، في الوقت ذاته صادف موعد صرف الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن مع يوم تتوقف فيه اعمال البنوك في المملكة العربية السعودية وهو يوم الجمعة بالإضافة إلي يوم السبت، لذلك أعلن برنامج حساب تأخير موعد الصرف إلي يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر أكتوبر2020م، فيما أكدت البرنامج على قنوات التواصل مع حساب المواطن الذي تعمل على مدار الساعة لخدمتكم.

شروط دعم حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أن أن إجمالي المستفيدين من دعم حساب المواطن وصل إلي 21 مليون مواطن سعودي الجنسية مستفيد من هذا الدعم، فيما كشف حساب المواطن عن شروط الاستحقاق والتي ضمت 3 نقاط كالآتي: