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عمر شويل - جدة في إطار دعم الفئات التي تحتاج إلى رعاية في السعودية، فإنه من الممكن الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة تكافل للطلاب 1442، التي أمر الملك سلمان بن العزيز بإنشائها لدعم الطلاب، ورعايتهم ماديا والتكفل بمصاريف دراستهم، خصوصًا أن كثيرًا من الطلاب في هذا العام لم يكن لديهم أجهزة كمبيوتر أو هواتف ذكية، للتواصل والدراسة عبر المنصات الإلكترونية التي اعتمدتها وزارة التعليم، بدلا من الحضور في المدارس التقليدية، نظرًا لاستمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجاوز مبلغ إعانات الفصل الدراسي الأول من هذه المؤسسة، 135 مليون ريال سعودي، استفاد منه نحو 270 ألف طالب وطالبة، يدرسون في نحو 17 ألف مدرسة حكومية، إذ جرى تخصيص هذه المبالغ لشراء أجهزة لوحية للطلاب، ليستعينوا بها في الدخول إلى المنصات التعليمية عبر شبكة الإنترنت، والالتزام في الدراسة والتفاعل مع المعلمين، وحضور الحصص والشرح وحل الواجبات والاختبارات بكل سهولة.

شروط الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة تكافل للطلاب

وننشر من خلال موقعنا، شروط الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة تكافل للطلاب 1442، وهي التي وضعتها المؤسسة، لدعم الطلاب الذين يستحقون، وهي على النحو الآتي:

لا بد من أن يكون الطالب سعودي الجنسية، حيث أنه لا يمكن صرفها لأي طالب يحمل جنسية بلد آخر.

لا يشمل الدعم طلاب محو الأمية.

يجب أن يكون الطالب من المقيدين في خدمة التكافل بالمدرسة التابع لها.

يجب على الطالب تجديد التسجيل كل عام، للحصول على الدعم المؤسسة.

طلاب الصف الثالث الثانوي غير مشمولين بدعم المؤسسة.

كيفية التسجيل في مؤسسة takaful

أما بالنسبة لكيفية التسجيل في مؤسسة takaful للطلاب، من أجل الحصول على الدعم، فإنه يمكن من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة عبر شبكة الإنترنت، واتباع الخطوات الآتية: