بعد تنبؤه بوفاة أمير الكويت .. صحفي إسرائيلي يكشف عن ‘‘حاكم عربي’’ مريض

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عدن - نيرة ابو خليفة - واصل الصحفي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين إثارته للجدل حول بعض الأنباء التي تخص الدول العربية.

وتنبأ كوهين بإصابة حاكم عربي المرض قائلا: عاجل: حاكم عربي مريض.

وكان كوهين قد تنبأ بوفاة أمير الكويت قبل أسابيع من إعلان الوفاة فضلا عن تنبأه بتولي الأمير نواف الأحمد لحكم الكويت خلفا للأمير صباح الأحمد وذلك قبل أسبوعين من إعلان وفاته. جديد أخبار دوت الخليج:

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