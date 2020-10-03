نشكركم على قرائتكم خبر الشاهين “العماني” يكشف مفاجأة : هذا ما كان يفعله أمير الكويت الراحل “صباح الأحمد” لأجل “عيال زايد” على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - هاجم حساب “الشاهين” العُماني الشهير بتويتر حكام الإمارات وسفيرها في واشنطن يوسف العتيبة، بعد لمزه للسلطنة في تصريحات حديثة له لرفضها التطبيع مع الاحتلال والسير على درب أبوظبي.

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وكان سفير الإمارات في أمريكا، يوسف العتيبة، قد نصب نفسه ناطقاً باسم سلطنة عمان، خلال تصريح أبلغ فيه صحيفة إسرائيلية أن السلطنة التي يقودها سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى جانب السودان، ستتخذان قرار التطبيع مع إسرائيل في الوقت المناسب.

وفي رد ناري من حساب “الشاهين” الذي يحظى بمتابعة واسعة بين العمانيين على تويتر، على “العتيبة” قال إن أمير الكويت الراحل هو من كان يتوسط لـ “عيال زايد” عند الملوك والأمراء للصفح عن جرائمهم. حسب تعبيره.

ودون ما نصه:”على أقرع واشنطن وغيره من المقاريع ان يتذكروا بأن من كان يرحمهم بإنسانيته ويظلهم ببشته ويأخذهم بطائرته ويتوسط لهم عند الملوك والسلاطين ليصفحوا ويعفوا عنهم إثر زلاتهم التي لا تغتفر، قد غادر لجوار ربه في جنات النعيم بإذن الله”

وتابع :”وبدلا من احترام مقامه،،، تمادوا في سفهاتهم الحذر الحذر”

وكان يوسف العتيبة، وفي مقابلة مع صحيفة “معاريف” العبرية، قال إن حكومتي سلطنة عُمان والسودان ستتخذان قرار التطبيع مع إسرائيل في الوقت المناسب”، نافياً بذلك كل المزاعم التي تتحدث عن تطبيع مرتقب لعُمان والسودان مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة، إنه رغم التصريحات المتفائلة، التي صدرت في إسرائيل، يبدو أن سلطنة عُمان والسودان. لا تتعجلان في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم الخميس، أن سلطنة عمان لديها سلطان جديد كما أن السودان في فترة انتقال سياسي قبل الانتخابات. مضيفة: “تشير التقديرات إلى أن السودان، يطالب بمساعدات أكبر بكثير مما عرضه الأمريكيين مقابل الاعتراف بإسرائيل”.

وتابعت الصحيفة: “أدت كلمات المندوب العماني في الجمعية العام للأمم المتحدة؛ لتبريد الحماس في إسرائيل. فهو لم يذكر إطلاقاً إسرائيل، بل تحدث عن دعم مطالب الفلسطينيين. وفق مبدأ حل الدولتين واستعادة الحقوق الفلسطينية”.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر في سلطنة عُمان قولها إن السلطان الجديد هيثم بن طارق، يُركز على تثبيت حكمه، كما أنه استبدل وزير الخارجية يوسف بن علوي، الذي كان مسؤولاً عن الاتصالات مع إسرائيل زمن السلطان الراحل قابوس.

المصدر: وطن بتصرف