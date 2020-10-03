نشكركم على قرائتكم خبر أول تعليق لـ “إيفانكا ترامب” بعد نقل والدها للمستشفى إثر إصابته بكورونا.. شاهد ماذا قالت؟ على موقعنا والان مع التفاصيل
عدن - نيرة ابو خليفة - أعرب نجلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إريك وإيفانكا، عن تمنياتهما بالشفاء العاجل لوالدهما، بعد نقله على وجه السرعة إلى مركز والتر ريد الطبي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت إيفانكا في تغريدة عبر حسابها على تويتر:“أنت محارب، وأنا متأكدة أنك ستهزم هذا المرض.. أحبك يا أبي“.
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بينما كتب ”إريك“ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر:“أحثكم على الدعاء لوالدي بالشفاء.. فهو محارب حقيقي، وسيقاتل بكل ضراوة من أجل الولايات المتحدة“.
وكتبت إيفانكا في تغريدة في وقت سابق من:“دعونا ندعو بالشفاء العاجل لوالدي وميلانيا، ولجميع المصابين بفيروس كورونا الجديد“.
وأكدت إيفانكا:“الرئيس سيواصل القتال من أجل شعب هذا البلد العظيم، في خضم معركته مع هذا الفيروس المستجد“.
وظهر الرئيس ترامب للمرة الأولى علنًا، مساء أمس الجمعة، منذ أن أصيب هو والسيدة الأولى بفيروس كورونا، متجهًا إلى المستشفى العسكري الأول في البلاد، كإجراء احترازي لرصد حالته الصحية.
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