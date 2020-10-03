نشكركم على قرائتكم خبر الفنانة الكويتية ‘‘هيا الشعيبي’’ تشعل غضب السعوديين بصورة لأمير بلادها الراحل الشيخ ‘‘صباح الأحمد’’!! (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - اتهم مغردون سعوديون، الفنانة الكوميدية الكويتية هيا الشعيبي بالإساءة إلى بلادهم وذلك بسبب صورة نشرتها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" للتواصل الاجتماعي.

ونشرت الشعيبي سلسلة صور بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مع زعماء عرب. لكن إحدى تلك الصور أثارت غضب السعوديين مما دفعهم إلى التعبير عن ذلك عبر هاشتاغ "هيا الشعيبي تسيء للسعودية".

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الصورة التي تداولها كثير من المغردين السعوديين الغاضبين والتي نشرتها الفنانة الكويتية، تظهر أمير الكويت الراحل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع عبارة "اللهم إنه كان نصيرا للحق عدوا للباطل اللهم ارحمه برحمتك".

سعوديون اعتبروا هذه الصورة مسيئة لبلادهم، وإشارة إلى أن قطر في موضع حق والسعودية في موضع باطل في الخلاف الخليجي الحالي بين الطرفين.

المصدر: الحرة