ما لا تعرفه عن ولي عهد الكويت الجديد خلفًا للأمير ‘‘نواف الأحمد’’

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عدن - نيرة ابو خليفة - تم الإعلان عن الدكتور محمد صباح السالم الصباح كولياً للعهد الجديد بعدما تم إختياره من قبل الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت الجديد.

معلومات عن ولي العهد الجديد محمد صباح السالم الصباح

الدكتور محمد صباح السالم الصباح ولي عهد الكويت الجديد ولد في 10 أكتوبر عام 1955، وهو أحد أبناء الشيخ صباح السالم الصباح حاكم دولة الكويت رقم 12، وتحديداً الابن الرابع له، ووالدته هي الشيخة نورية أحمد الجابر الصباح، حيث تقلد محمد الصباح العديد من المناصب في الكويت، وعمل كوزيراً للخارجية الكويتية ونائب لرئيس مجلس الوزراء داخل الكويت، وله العديد من الأعمال الدبلوماسية الهامة على الصعيد المحلي والصعيد الدولي، وتم إختياره كولياً للعهد خلفاً للشيخ نواف الاحمد الذي أصبح أميراً للكويت.

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من هو الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الجديد

بعدما توفى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إتجه النظر لولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث نصت المادة رقم 4 من الدستور والمادة الأولى من قانون توارث الإمارة على أن الكويت هي إمارة وراثية من ذرية مبارك الصباح، حيث نصت المادة رقم 4 من قانون توارث الحكم بالكويت على أنه في حالة خلال منصب الأمير نودي بولي العهد كأميراً للكويت.

يعتبر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وهو الأخ غير الشقيق للأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، كما أنه الابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح، حيث حكم الشيخ أحمد الكويت بين عامي 1921 إلى عام 1950.

وقد تولى الشيخ نواف ولاية العهد منذ أربعة عشر عاماً، إذ تم إصدار قرار التزكية في 7 فبراير 2006 بعد إسبوع من تولي الأمير الحكم وبايعه أعضاء مجلس الأمة في جلسة خاصة حسبما ينص دستور الدولة.[1]

السيرة الذاتية للشيخ نواف الاحمد

ولد الشيخ نواف الأحمد في 25 يونيو عام 1937 في موقع مُجمع المثنى بالكويت، وقد تقلد الشيخ نواف الأحمد مناصب سياسية ووزارية عديدة، وعمل محافظاً لحولي عام 1962 لمدة 16 عاماً، ثم عمل وزيراً للداخلية في عام 1978 ومن بعدها وزيراً لوزارة الدفاع عام 1988 ميلادي.

وعندما شُكلت الحكومة الكويتية الأولى بعد تحرير الكويت عام 1991 تم تكليف الشيخ نواف بوزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، ثم أصبح نائباً لرئيس الحرس الوطني عام 1994 قبل توليه منصب وزارة الداخلية عام 2003، ومن ثم تم تزكيته ليكون ولي العهد الكويتي عام 2006، ومنذ مرض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد فقد أُسند للشيخ نواف مهام الأمير بعدما غادر الأمير الصباح للعلاج خارج الكويت قبل نحو شهرين من اليوم.

وتشير السيرة الذاتية على موقع ديوان ولي العهد الكويتي إلى أن الشيخ نواف درس في مدارس الكويت وهو متزوج وله أربعة أولاد وبنت واحدة.

وبهذا نكون قد تعرفنا على من هو ولي عهد الكويت القادم، وتعرفنا على أمير الكويت الجديد وهو الشيخ نواف الأحمد، وتعرفنا على السيرة الذاتية له، هذه المعلومات تهم كل من يهتم بشأن الكويت.

المصدر: وكالات