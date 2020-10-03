نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام الضمان الإجتماعي بالسجل المدني 1442| موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من المواطنين السعوديين عن رابط استعلام الضمان الإجتماعي بالسجل، وتقوم المملكة العربية السعودية بمساعدة الاسر الأكثر احتياجاً عن طريق مساعدات مقطوعة كل فترة بحيث تقلل من الفجوة بين طبقات المجتمع، وقد أطلقت وزارة المورد البشرية والتنمية الإجتماعية برنامج المساعدة المقطوعة من أجل دعم المواطن البسيط متوسط الدخل بحيث تُحسن من ظروفه المعيشية وتكفل له حياة كريمة بعيداً عن العوز، ولأن موضوع المساعدة المقطوعة هام بالنسبة للآلاف من الاسر السعودية نكتب هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم خطوات استعلام الضمان الإجتماعي بالسجل المدني وموعد صرف المقطوعة وأبرز شروط التقديم فيها، فإلى نص المقال.

استعلام الضمان الإجتماعي بالسجل المدني

نوضح لكم خطوات استعلام الضمان الإجتماعي بالسجل المدني عبر خطوات بسيطة كالتالي:

عليك الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت.

على الإنترنت. ابحث في الموقع عن أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم قم بكتابة رقم الضمان أو السجل المدني، والبيانات الأخرى المطلوبة من رقم هوية ورقم كود تأكيدي.

الآن تظهر لك كافة المعلومات عن حالة طلبك والرصيد الذي تستلمه كدعم من الدولة.

ويُمكنكم أيضاً الإستعلام عن الضمان الإجتماعي كل فترة عن طريق الإتصال برقم الهاتف الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك أكثر من شرط وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لكي تمكن المواطن السعودي من التقديم على المساعدة المقطوعة أبرزها:

أن يكون عمر المتقدم 35 عام أو تعدي ذلك.

ألا يزيد راتب المتقدم عن 3000 ريال سعودي إذا كان أعزب، ولا يزيد عن 8500 ريال سعودي إذا كان متزوجاً.

لا يمتلك المتقدم لأي سجلات تجارية.

أن يكون المتقدم فعلاً في حاةل احتياج للمساعدة المقطوعة.

موعد صرف المقطوعة

تُعد المساعدة المقطوعة أحد برامج دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وهي مساعدة مقطوعة أو غير منتظمة أي لا تُصرف بشكل دوري، ويتم تحديد موعد صرفها بإعلان يتم نشره على موقع الوزارة، وفعندما يتم الإعلان يذهب المواطن المستفيد والذي جاء اسمه ضمن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة إلى البنك ليستلم مبالغ الدعم.