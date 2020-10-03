“شرطة مكة” تقبض على 5 مقيمين تورطوا في سرقة مستودع بجدة بعد الاعتداء على حارسه

بلادي – الرياض :ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 5 مقيمين تورطوا بسرقة محتويات أحد المستودعات في المحافظة بعد الاعتداء على حارسه وتقييده. وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد محمد الغامدي، إن المقيمين الخمسة من الجنسية اليمنية، وأن قيمة المسروقات بلغت 200 ألف ريال. وأضاف الرائد الغامدي أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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