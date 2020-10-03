“الشورى” يستضيف محافظ “عقارات الدولة” ورئيس “‏الإيرادات غير النفطية”‏

بلادي – الرياض : استضافت اللجنة المالية بمجلس الشورى عبر الاتصال المرئي، ‏عبر اجتماعين منفصلين، كلا من محافظ الهيئة العامة لعقارات ‏الدولة إحسان بافقيه، والرئيس التنفيذي لمركز ‏تنمية الإيرادات غير النفطية فيصل الشريف.‏

وناقشت اللجنة التقرير السنوي لكلا الجهازين للعام المالي 1440 ‏‏/ 1441هـ، بالإضافة لعدد من الموضوعات التي تتعلق بالأداء ‏خلال عام التقرير، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال العام ‏المالي المنصرم، وأبرز التحديات والعقبات.‏

وتأتي اجتماعات اللجنة تمهيدًا لتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها ‏وتوصياتها حيال التقارير السنوية التي تضمنتها اجتماعات ‏اللجنة، لطرحها تحت قبة المجلس في فترة مقبلة‎.