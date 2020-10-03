تعرف على نقاط التجمع الـ5 للمعتمرين في مكة المكرمة

بلادي – الرياض :حدد تطبيق “اعتمرنا”، التابع لوزارة الحج والعمرة، والخاص باستصدار تصاريح أداء مناسك العمرة، خمس نقاط تجمع للمعتمرين قبل التوجه للمسجد الحرام للشروع في أداء النُسُك.

وبيّن التطبيق أن على المعتمرين أثناء توجههم لأداء العمرة اختيار الموقع الأقرب لهم من المواقع الخمسة التالية: (كدي، الششة، أجياد، الشبيكة، الغزة) للتجمع قبل الانطلاق إلى المسجد الحرام.

وأشار إلى أن نقطتي (مركز كُدي، ومركز الششّة) يتطلبان شراء خدمة نقل إلى الحرم المكي، في حين يقع مركز أجياد قبالة باب الملك عبدالعزيز، ويتجه مركز الشبيكة نحو باب الملك فهد، ويؤدي مركز الغزة إلى باب علي.

ويستقبل المسجد الحرام صباح الأحد أول فوج من المعتمرين، بعد رفع تعليق العمرة، بواقع 6 آلاف معتمر يوميًا من معتمري الداخل، في إطار المرحلة الأولى لعودة العمرة، قبل أن تتوسع إلى 20 ألف معتمر في المرحلة الثالثة من معتمري الداخل والخارج.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن تحميل تطبيقي توكلنا واعتمرنا شرط أساس لإصدار تصريح العمرة، حيث يمكن المعتمرين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، ‏والتخطيط المسبق للرحلة، ومن حجز الخدمات الاختيارية بكل ‏يسر وسهولة، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات ‏الاحترازية. ‏‎

وأضافت أن التطبيق يتضمن أيضاً إتاحة اختيار الوقت المناسب ‏لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، ويُتيح كذلك اختياره ‏الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له، مثل اختيار وسيلة ‏المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات. ‏‎