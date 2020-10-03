نشكركم على قرائتكم خبر وداعًا للبواسير.. وصفة منزلية سهلة تنهي آلامك بدون تدخل جراحي على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - الحبة السوداء غنية بمضادات الالتهاب التي تساهم في تقليل التورم و الالتهاب في البواسير.

مضادات الأكسدة في الحبة السوداء تقاوم الفطريات و البكتيريا الضارة وتحمي نت تطور البواسير.

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الحبة السوداء تقلل من تهيج منطقة البواسير وتقلل من الحكة.

تعتبر الحبة السوداء مسكن طبيعي وتساهم في تقليل الآلام الناتجة من البواسير.

تساهم البواسير في تطهير منطقة البواسير و بالتالي التخفيف من مضاعفاتها.

طريقة استخدام الحبة السوداء لعلاج البواسير:

زيت الحبة السوداء يقلل من التورم و التهيج في البواسير

وضع القليل من مسحوق الحبة السوداء في ماء فاتر، وعمل مغطس مائي لمنطقة البواسير، ويمكن إضافة الملح الطبيعي أيضا.

خلط مسحوق الحبة السوداء مع العسل الطبيعي وتطبيق الخليط على منطقة الإصابة وتكرارها ثلاثة أيام.

استخدام زيت الحبة السوداء لوضعه على منطقة البواسير.

من المهم معرفة أن الحبة السوداء لا تكفي كعلاج نهائي للبواسير، وهي علاج مكمل فقط، وتحتاج البواسير إلى استشارة طبيب مختص، وعدم إهمال البواسير في مراحلها الأولى حتى لا تتفاقم الحالة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

*hiamag