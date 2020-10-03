نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 35 لشهر أكتوبر 2020 عبر موقع حساب المواطن ca.gov.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 35 لشهر أكتوبر 2020، يعتبر من أهم الأشياء التي يبحث عنها المواطنين السعودين المسجلين والمستفيدين من الدعم السعودي، حيث أن الموعد الخاص صرف الدفعة رقم 35 والبرنامج الذي سوف يتم اتباعه في شهر أكتوبر الحالي قد أقترب.
فأن هذا البرنامج يعتمد على منح الدعم السعودي لجميع المواطنين بكل شهر،وقد أطلق الدعم للمواطنين السعوديين منذ عام 2017 ومنذ أن أنطلق هذا البرنامج وحتي الوقت الحالي قد وصل عدد المسجلين فيه 34 دفعة شهرية ويساعد هذا الدعم على تحسين مستوي المعيشة للمواطنين في المملكة العربية.
موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 35 أكتوبر2020:
- سوف يتم الإعلان عن موعد إيداع حساب المواطن في لاحد الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر الجاري، ويوافق هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر صفر 1442 هجريا.
- سوف يتم تأجيل موعد إيداع حساب المواطن إلي يوم الأحد إذا تقادم موعد الإيداع يوم السبت.
- سوف يتم استقدام موعد الإيداع في حساب المستفيدين إذا كان يوم الإيداع الجمعة ليكون الخميس.
- يتم تحديد الموعد الخاص بإيداع حساب المواطن على حسب العطلات والاجازات الرسمية على حسب عدد الأيام.
الفئات المستحقة للاستفادة من حساب المواطن:
- الرجال الغير حاصلين علي عمل.
- يتم الاستفادة من حساب المواطن للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل.
- وأيضا يتم الاستفادة للنساء الطلقات والأرامل.
- يتم الاستفادة من الدعم للسعودية المتزوجة من أجنبي.
- الرجل الذي يعاني من عجز كلي أو جزئي.
الاستعلام عن نتائج الأهلية لحساب المواطن:
يمكن الاستعلام للمواطنين من خلال الدخول على الموقع الذي تم تحديده للاستعلام عن موعد الدفعات وكل ما يخصها وأيضا يمكنك الاستعلام عن نتيجة الأهلية فعليك القيام بهذه الخطوات:
- قم بالدخول على الموقع الرسمي.
- ثم قم باختيار الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الاختيار من الصفحة الرئيسية.
- قم بكتابة رقم السجل المدني في المكان المخصص له.
- ثم قم بالضغط على زر الاستعلام بعد إدخالك رمز التحقق البشري.
- ويتم عرض لك نتيجة الدفعة.
- وبإتمام هذه الخطوات تتمكن من الاطلاع على نتائج الأهلية لحساب المواطن فأن هذا الموقع يتيح الاستعلام عن الكثير من الخدمات المقدمة.
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