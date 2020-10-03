نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن المقطوعة برقم الطلب 1442| موعد صرف المساعدة المقطوعة وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين في المملكة العربية السعودية عن رابط استعلام عن المقطوعة برقم الطلب، ومما لاشك فيه أن الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تهتم بمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع مثل المواطن محدود الدخل والأرامل والأيتام والعجائز وذلك حتى توفر لهم الحياة الكريمة، وكل هذه المساعدات تأتي برعاية خادم الحرمين الشرفين ودعمه للمواطنين من محدودي الدخل، ولكي يستفيد المواطن من هذه المساعدات يجب عليه أولاً استخراج بطاقة الضمان الإجتماعي، وكنا قد وضحنا لكم في مقال سابق استعلام الضمان الإجتماعي بالسجل المدني، وفي هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” سنوضح لكم رابط استعلام عن المقطوعة برقم الطلب وموعد صرفها وشروط التقديم فيها، فتابعونا.

استعلام عن المقطوعة برقم الطلب

نوضح لكم رابط استعلام عن المقطوعة برقم الطلب عن طريق اتباعك للخطوات التالية:

شروط الحصول على المقطوعة برقم الطلب

هناك العديد من شروط المساعدة المقطوعة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ونوضحها لكم كالتالي:

ينبغي على المتقدم للمساعدة المقطوعة أن يكون سعودي الجنسية.

يجب ألا يكون المتقدم غير مستفيد من دعم آخر للضمان الإجتماعي.

يجب ألا يقل عمر المواطن المتقدم عن 35 عام وقت التقدم.

يجب أن يكتب المتقدم جميع بياناته بالإضافة إلى بيانات الدخل الخاصة به ولا يزيد دخله في أي حال من الأحوال عن 3000 ريال سعودي شهرياً في حالة ما كان أعزب و8500 ريال سعودي إذا كان متزوجاً.

لا يمتلك أي سجل تجاري.

موعد صرف المقطوعة

تساعد المبالغ المادية للمساعدة المقطوعة الكثير من الأسر السعودية متوسطة الدخل، وينتظر الملايين من المواطنين السعوديين في ترقب موعد صرف المساعدة المقطوعة، وحتى هذه اللحظة لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أي موعد حتى الآن حيث أن المساعدات المقطوعة ليس لها ميعاد محدد أو دوري ويتم الإعلان عن موعد نزول المقطوعة على موقع الوزارة.