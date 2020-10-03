النجم الصاعد حسن بن فهد العسيري يتألق بفرصه ثانيه

الرياض – لولو فهد

فن التمثيل من الموهبة والهواية إلى البطولة والاحتراف

هكذا هو حال الشاب السعودي حسن بن فهد العسيري

الذي يمتاز بموهبة التمثيل واتقان الادوار التي تحاكي الشباب في هذه الآونه ويعتبر الممثل حسن العسيري من خريجين الجمعيه العربيه للثقافه والفنون ممثل كوميدي ودراما تحت إشراف الأستاذ / أسامه القس

وهو من المواهب الجديدة والتي تمني نفسها لأن تكون شيئا يوما ما، خاصة في ظل التطور الذي تشهده الساحة الفنية السعودية وفي ظل الانفتاح الثقافي والمجتمعي الذي تعيشه المملكة

ومن اعماله

عمل نبراس (آثار المخدرات )

فلم الكلى (فرصه ثانيه ) وهو أول عمل للكاتبه سفيرة مرضى الكلى غاليه الحازمي

وهناك ايضاً مسلسل جديد مع نخبه من الفنانين يتكون من 15 حلقه إلى 30 حلقه قريباً