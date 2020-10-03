أجمل قصيدة وطنية في أدبي المدينة

أقام نادي المدينة المنورة الأدبي بالتعاون مع رواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة مسابقة في الإلقاء لأجمل قصيدة وطنية للأطفال ضمن احتفالية وطنية بمناسبة اليوم الوطني

بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم كلمة المنسقة الثقافية لأدبي المدينة والمشرفة على المسابقة

الإعلامية ابتسام المبارك وقدمت الحفل الاستاذة أمينة فلاتة .

تخلل الحفل عدة مشاركات وعرض مقاطع صوتية للمتسابقين والمتسابقات الذين تغنوا بالوطن حبا و ولاء وانتماء

وحكمت المسابقة

الشاعرة منى البدراني والشاعرة فضية الأحمدي

و الأستاذة أمينة فلاته

والشاعرة عبير المغذوي

و الأستاذة هدى الغامدي

وفاز بالمركز الأول المتسابقة دانة بندر الحربي

بجائزة مقدارها ألف ريال

وفاز بالمركز الثاني

المتسابق عبدالله محمد الحازمي بجائزة مقدارها ٥٠٠ ريال

وفاز بالمركز الثالث

المتسابق مساعد فيصل الذبياني بجائزة مقدارها ٣٠٠ ريال

و في ختام المسابقة تم تكريم فريق لجنة التحكيم وفريق الوسام التطوعي

والمتسابقين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بالمسابقة بهدايا تذكارية قيمة

وهم..

خدوج محمد احمد

ديم بندر الحربي

رتال فيصل الذبياني

شيهانة بندر الحربي

عمر عبدالعزيز شويكان

فرح عمر عباس

تالا محمد الحجوري

غيد حسن الحازمي

تمام البدراني