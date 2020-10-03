من بينها توفير النقل والسكن.. نادي الصقور يقدم مزايا وجوائز للمشاركين في مزاده الأول

ساره الثبيتي _مكة المكرمة
أعلن نادي الصقور السعودي مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية للمشاركين في مزاد الصقور الأول، الذي ينطلق السبت 3المقبل أكتوبر، ويستمر حتى 15 نوفمبر، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في مَلهم، شمال مدينة الرياض.
وأوضح النادي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المزايا تتضمن تجهيز مواقع لاستقبال الصقور في مناطق الطرح في المملكة، والتي تتواجد في مختلف المنطقة الوسطى، والغربية (المجيرمة وينبع)، والشمالية (رفحاء، سكاكا، القريات، طريف، طبرجل، العويقلة)، وكذلك المنطقة الشرقية، بحيث تقوم تلك الفرق باستقبال مالك الصقر الراغب بدخول المزاد ، وتقوم بتوثيق تسجيل طرح الصقر، وضمان سلامة الصقور وخلوها من العيوب.
كما يتكفل نادي الصقور حسب إعلانه بتأمين المواصلات والسكن لملاك الصقور الراغبين في دخول المزاد من جميع المناطق، وإصدار شهادة توثيق وتصدير للصقور المشاركة ، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتورني للصقور، ودخول السحب على جوائز للمشاركين في المزاد، يتم في اليوم الأخير من المزاد.
وذكر النادي بأن عمليات البيع والشراء في المزاد لا تخضع لأية رسوم، دعماً للاستثمار في مجال الصقور، وتعزيزاً لهذه الهواية والمهتمين بها.
وكان النادي قد حدد الفترة المسائية لإقامة المزاد، حيث تبدأ من الساعة الثامنة مساءً، ويقام كل 3 أيام خلال العشرة أيام الأولى من فترة المزاد، ثم يقام يوماً بعد يوم بدءاً من 17 أكتوبر، فيا يكون الختام بمزادين متواليين يومي 14 و 15 نوفمبر، داعياً الصقارين والمهتمين باقتناء الصقور إلى متابعة الحسابات الرسمية للنادي على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة المواعيد والشروط.
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