نشكركم على قرائتكم خبر “سي إن إن” الأمريكية تفجر مفاجأة بشأن حالة ترامب الصحية :”الوضع خطير” على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - كشفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية ، أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته اليوم السبت عن مستشار لترامب قوله إن هناك مرشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، قائلا: “الوضع خطير”.

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وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن ترامب يعاني من حالة التعب والنهك القصوى المستمرة، بالإضافة إلى “بعض المشاكل التنفسية”.

ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع على الوضع تأكيده أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة ترامب.

وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب للشبكة إن الرئيس “على ما يرام الآن لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة”.

من جانبه، ذكر مصدر ثالث لـ”سي إن إن” أن حالة ترامب أخطر مما لدى قرينته ميلانيا التي أصيبت بالوباء أيضا، لكنه لم يسلم حتى الآن السلطة إلى نائبه مايك بينس.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن ترامب يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا وسينتقل إلى جناح خاص بمركز “والتر ريد” الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.