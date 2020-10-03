”مجموعة صناعة الأفلام” تحتفل باليوم الوطني السعودي 90 بفيلم (يومنا سعودي)*

الشريف محمد طبيقي – جدة

إحتفلت مجموعة صناعة الأفلام بيوم الوطن التسعون بإطلاق فيلمها “يومنا سعودي” من إخراج المخرج السعودي هاني المحمادي، والذي يحكي دور الشعب السعودي بجميع أطياف المجتمع في التعاون والتكاتف لمواجهة جاحة كورونا وموضح جوانب مهمة في الجهود التي قدمتها الجهات المعنية للمجتمع لتجاوزهذه الأزمة بنجاح.

كان العرض الأول لفيلم “يومنا سعودي” مساء اليوم الوطني ٩٠ يوم الخميس ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠م بالقاعة السينمائية بحاضنة الأعمال ستارت آب فيولز بمدينة جدة وبحضور نخبة من المختصين بمجال صناعة الأفلام وطاقم العمل من مصورين وممثلين وفي مقدمتهم المشرف العام على الفيلم المستشار والمدرب الدولي الفنان خلف المالكي .

كما أشادت مجموعة صناعة الافلام بكل المشاركين في الفيلم الذي أنتج بهذه المناسبة السعيدة، وبما قدمه المستشار والمدرب الدولي الفنان خلف المالكي من توجهيات للمثلين حول تقمصهم للشخصيات والآداء في مشاهد الفيلم.

وأوضح المخرج هاني المحمادي مؤسس مجموعة صناعة الأفلام والتي تضم نخبة من المتخصصين في مجال التصوير والإخراج السينمائي، أنه على مدى السنوات الخمس الماضية أخذت المجموعة على عاتقها إثراء الجانب العلمي لصناعة الفيلم بالسعودية عبر الورش واللقاءات السينمائية والفعاليات والتي بلغ عدد المستفيدين 2150 من أبناء وبنات الوطن على مستوى مناطق المملكة.

وتسعى المجموعة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 بما يتوافق مع مبادراتها التفاعلية والتي تصب في خدمة المجتمع.

وفي ختام الإحتفالية كرّمت مجموعة صناعة الأفلام جميع الممثلين المشاركين في الفيلم، وقام الجميع بتقطيع كيكة ( فيلم يومنا سعودي ) تعبيراً عن إنجاز جديد يسجل في سجل المجموعة من الأعمال الفنية التي تقدمها في مجال صناعة الفيلم بالمملكة .