نشكركم على قرائتكم خبر هذه الدولة تقصف إيران بالمدفعية .. والحرس الثوري يعلن الجاهزية ويحرك المدافع والدبابات للرد الفوري على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أفادت وسائل إعلام أن مدفعية الجيش الأذربيجاني قصفت عن طريق الخطأ بلدة إيرانية مما تسبب بتهدم منزلين.

وبحسب موقع “آفيا برو”، فقد تسبب خطأ من قبل الجنود الأذربيجانيين، خلال قصف مدفعي على أراضي ناغورني كاراباخ، بسقوط قذائف على أراضي إيران، في إحدى البلدات.

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وقال الموقع أنه على الرغم من تدمير مبنيين على الأقل، إلا أنه لم يتم إصابة أي شخص.

وفقا للموقع، فقد طالبت إيران بتفسير فوري، ووعدت بالرد الفوري في حالة القصف المتكرر لأراضيها، وضع جنود الحرس الثوري الإيراني حوالي 20 قطعة من المدفعية على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الأذربيجانية، وثلاثين دبابة.

ومنذ أيام، أعلنت إيران عن سقوط قذائف على أراضيها محذرة أذربيجان وأرمينيا من أي تبادل للنيران قرب أراضيها.

المصدر: وكالات